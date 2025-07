Paura a Lavinio Lido di Enea, sul lungomare laziale. Due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna. Stando ad una prima ricostruzione, i due bimbo stavano giocando in giardino quando l’animale ha scavalcato la recinzione aggredendoli.

I piccoli sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in codice rosso ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri indagano sui fatti mentre il cane è stato prelevato dal servizio veterinario.