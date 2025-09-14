Ancora vespe in azione, questa volta ad avere la peggio è stata una donna che, inavvertitamente, ha colpito con un piede il nido degli insetti mentre si trovava nell’olivario. In pochi attimi è stata aggredita e punta più volte. Provvidenziale è stato l’intervento di un passante che, con sè, aveva un kit di pronto soccorso: le ha praticato una iniezione di cortisone che ha evitato conseguenze ben peggiori. Poco dopo è arrivata un’unità mobile del 118 che ha prestato soccorso alla malcapitata.

Si moltiplicano le segnalazioni per gli insetti che, da qualche mese, hanno letteralmente invaso buona parte del Sud Sardegna: al mare come nei centri abitati, al parco come nelle strutture private e pubbliche. Solo qualche giorno fa, infatti, a Cagliari, un collaboratore scolastico è stato punto diverse volte allo Scano, e due giorni fa anche uno studente. Nel primo caso, l’uomo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.