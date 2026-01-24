Terribile aggressione nella notte a Caselle Torinese. Una donna di 65anni è stata ritrovata in casa in fin di vita, colpita alla testa con una pistola sparachiodi. Ad allertare le forze dell’ordine il figlio 40enne della donna, in caserma per essere interrogato.
L’ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti è che sia stato il figlio a colpire la madre al culmine di una lite. La donna si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Giovanni Bosco di Torino per un trauma cranico.