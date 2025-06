Orrore la notte scorsa in piazza Guido Monaco ad Arezzo. Una donna di 29 anni, incinta, è stata aggredita dal compagno che nel gesto di baciarla le ha staccato una parte della lingua. Scioccati la vittima e i presenti che hanno assistito alla tremenda scena. La 29enne è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale per essere sottoposta ad un intervento per riattaccare la lingua.

L’uomo ha anche tentato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato da alcuni passanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e ascoltando diversi testimoni per ricostruire l’accaduto.