Aggius, dono inaspettato nell’emergenza Coronavirus: “2500 euro da un gruppo di giovani”

Stava per consegnare le mascherine ai suoi concittadini, tutti desiderosi, giustamente, di averne una in questi giorni di emergenza Coronavirus, Nicola Muzzu, sindaco di Aggius. All’improvviso, gli si è materializzato davanti un giovane con, tra le mani, una busta: “Dentro c’erano 2500 euro da spendere per aiutare chi è in difficoltà, mi ha detto che era il rappresentante di un gruppo di giovani di Aggius”, racconta il sindaco. Insomma, una vera e propria manna dal cielo inaspettata, arrivata nel “caos” dell’organizzazione della distruzione delle mascherine: “Ho capito che siamo una bella comunità solidale e che le difficoltà non ci spaventano perché le affrontiamo insieme. Buon giovedì santo a noi tutti”.