Afghanistan, sono 210 i profughi in Sardegna: oggi altri 51, tante famiglie e 17 sono bambini

Sono complessivamente 210 i profughi afghani in fuga dal regime talebano arrivati in queste settimane in Sardegna. Oggi, il quarto arrivo con una nave della Tirrenia approdata a Cagliari con a bordo 51 persone, soprattutto nuclei familiari con bambini, in tutto 17. All’arrivo, tutto è stato preparato per sottoporli ai controlli di routine. In banchina è stata allestita una tenda per le visite mediche, ad accoglierli personale della Croce rossa, della Protezione civile e dell’Ats, che eseguirà anche i tamponi per accertare la negatività al covid prima del trasferimento negli altri centri.

Al termine di tutte le operazioni, i profughi saranno smistati in diverse province dell’isola: circa la metà rimarrà a Cagliari, il 30% andrà a Sassari, gli altri saranno suddivisi tra Nuoro e Oristano. Il criterio guida sarà quello di non separare i nuclei familiari.

(immagine di repertorio)