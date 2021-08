Afghanistan, i talebani chiudono (di nuovo) le donne in casa: “E’ per la loro sicurezza”

Come ha spiegato in conferenza stampa il portavoce del gruppo militante, Zabihullah Mujahid, la misura che riguarda le donne non è definitiva. “È per la loro sicurezza, i nostri combattenti non sono addestrati ad affrontare e parlare con loro. Una volta stabilite le nostre procedure, potranno tornare al lavoro”.

Stop anche alla ‘fuga di cervelli’: agli afghani non sarà più permesso andare all’aeroporto di Kabul dove sono in corso le operazioni di evacuazione da parte delle forze occidentali; coloro che vi si affollano intorno sperando di salire su un aereo devono tornare a casa, la loro sicurezza sarà garantita, ha assicurato Mujahid. Continua a leggere su Agi.it