“Aereo per Cagliari dirottato ad Alghero, siamo 150 passeggeri abbandonati: non ci sono nemmeno bus”

Dovevano atterrare a Elmas, sono atterrati ad Alghero per colpa del maltempo. E, a una situazione già critica, ai 150 passeggeri di un volo Ryanair partito da Bergamo si è aggiunta l’odissea. Appena scesi dall’aereo, nessuna indicazione su come tornare nel capoluogo sardo. La testimonianza che arriva alla nostra redazione è quella di Cristiano Del Rio, rappresentante 53enne di Cagliari: “Siamo rimasti 20 minuti sull’aereo, poi ci hanno abbandonati. Non ci sono bus per Cagliari, i responsabili dell’aeroporto stanno cercando di fare il possibile per trovarne ma chissà quante ore, ancora, dovranno passare”, racconta il passeggero: “Alcuni compagni di sventura hanno cercato di noleggiare un’auto, ma i prezzi sono altissimi, per andare da Alghero a Cagliari mi è stato detto che chiedono anche 400 euro. Assurdo, è una situazione vergognosa”.