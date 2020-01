Aereo in avaria scarica 80 tonnellate di kerosene su Los Angeles: 60 feriti tra cui bambini

Un aereo Boeing 777 della compagnia Delta, partito dall’aeroporto americano di Los Angeles e diretto in Cina, a Shanghai, a causa di un guasto, è stato costretto a rientrare. Prima di poterlo fare però, il mezzo ha dovuto alleggerirsi, rilasciando del carburante in volo, 80 tonnellate. Il rilascio sarebbe avvenuto sull’abitato di Los Angeles dove oltre 60 persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Tra i feriti si conta anche una ventina di bambini di una scuola elementare. Nessuno dei feriti è grave. Hanno sofferto soprattutto di forti forme di irritazione agli occhi. Il veicolo coinvolto trasportava più di 140 persone a bordo. «Poco dopo il decollo, il volo 89 dal Los Angeles International Airport LAX a Shanghai ha avuto un problema a un motore che ha richiesto il rapido ritorno del velivolo a LAX», ha fatto sapere la compagnia aerea in una nota. «L’aereo è atterrato in sicurezza dopo aver rilasciato il carburante, operazione richiesta come parte della normale procedura per raggiungere un peso adeguato all’atterraggio», ha aggiunto. Secondo i dati di Flightradar24, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il velivolo è passato sopra alla scuola colpita alle 11.53 di martedì (le 20.53 in Italia), quando volava a una quota di circa 700 metri. Secondo il sito della Federal Aviation Administration, l’agenzia per l’aviazione civile americana, se il rilascio di carburante avviene per ragioni di emergenza, al pilota non può essere chiesto di cambiare rotta. La quota dalla quale il velivolo Delta ha scaricato il cherosene sarebbe in linea con le normative.