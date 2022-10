Adozione del cuore per due micine di Calamosca, desiderose di una vita piena di amore

Di Manuela Scalas



zampettasarda.it - sos animali

RADIO ZAMPETTA SARDA- “Cerco adozione per due gattine di circa due mesi e mezzo, si trovano momentaneamente in stallo, sono state recuperate in una zona pericolosa per le macchine, dove ci sono altri cuccioli e adulti. Sono due gattine bellissime ma un pochino spaventate, bisogna dargli il tempo di ambientarsi”