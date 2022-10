Adotta un cane dal canile di Cagliari: la protettiva Parvo cerca famiglia

ADOTTA DAL CANILE DI CAGLIARI;

PARVO, LA CAGNETTA DALLO SPIRITO PROTETTIVO CERCA FAMIGLIA.

Parvo è una meticcia di pastore maremmano di taglia contenuta (circa 16 kg), femmina sterilizzata di circa 3 anni di età. Parvo è stata trovata vagante a ottobre 2020 nei pressi della laguna Santa Gilla insieme a Gastro, al loro arrivo in canile entrambi erano timidi con le persone e avevano paura di uscire dal loro box. Parvo è una cagnetta minuta ma con un carattere deciso, ha uno spirito protettivo, si lega profondamente alle persone con cui è in confidenza e cerca di accentrare tutte le attenzioni su di sé. Parvo è vorace ed è possessiva con la ciotola del cibo, ringhia con decisione se ci si avvicina mentre mangia ed è necessario costruire con lei un rapporto di fiducia per potersi avvicinare mentre consuma i pasti o per ritirare la ciotola contenente eventuali residui. Con gli operatori che si occupano quotidianamente di lei questo atteggiamento è completamente scomparso, ma l’adottante dovrà mettere in conto un periodo di conoscenza reciproca prima di effettuare certe manovre senza entrare in conflitto con la cagna. Parvo quando si trova nel suo box, è minacciosa nei confronti degli estranei e dimostra di essere poco socievole anche con gli altri cani, da brava meticcia maremmana dimostra di avere buone attitudini alla guardia del territorio. Per Parvo si cerca una adozione in una famiglia composta da soli adulti (no bambini), residente in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, in una zona tranquilla e non troppo trafficata (non ha le competenze per affrontare la vita in appartamento/condominio/centro città). Parvo sta imparando ad andare al guinzaglio, con gli operatori che si occupano di lei è affettuosa e li accoglie con un sorriso appena abbozzato, ci ha messo del tempo a prendere sicurezza per uscire dal box e affrontare la strada che la porta alle aree verdi ma adesso va spedita e attende con impazienza il suo turno. Parvo è una cagnetta che ha i suoi tempi per fidarsi delle persone e affrontare i contesti nuovi, la sua adozione è difficile ma non impossibile ed è vincolata a un percorso di affiancamento da svolgersi in canile con il personale preposto. Parvo si cede già sterilizzata, in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

