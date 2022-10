Adotta un cane dal canile di Cagliari: Golia vi aspetta per un’adozione del cuore

GOLIA VI ASPETTA AL CANILE DI VIA PO, PER UN’ ADOZIONE DEL CUORE.

Golia è un meticcio di Pastore maremmano, maschio intero, trovato vagante privo di microchip ai primi di Gennaio 2022. Golia adesso ha poco più di un anno, al suo ingresso in canile era molto spaventato e rifiutava di avvicinarsi e interagire con gli operatori. Dopo qualche giorno ha preso coraggio, ha attraversato una fase dove si è dimostrato molto affettuoso ed espansivo con le persone che si occupano quotidianamente di lui, mentre con il proseguire della maturazione sessuale e sociale sta venendo fuori la maggior riservatezza e la ridotta espansività tipica dei cani da pastore guardiani. Anche con la gestione al guinzaglio Golia ha avuto una fase iniziale di grosso miglioramento mentre adesso tollera malvolentieri la limitazione data dallo stesso, soprattutto nelle aree comuni dove ha modo di incontrare altri cani, seppur separati da una rete. Golia apprezza le carezze esclusivamente dalle persone con cui è in confidenza e in contesti dove si sente rilassato e a suo agio (nel caso del canile in box) ma ha ancora paura delle operazioni di spazzolatura e asciugatura che vengono affrontate per piccoli step. Con gli altri cani si dimostra assertivo, con i maschi decisamente attaccabrighe, con la sua compagna di box compete per le risorse alimentari e vanno fatti mangiare in due punti distanti all’interno del box. Golia è un eccellente cane da guardia, per lui si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, non è un cane predisposto a tollerare la vita in contesto urbano o caotico, non è adatto a famiglie con bambini e necessita di una gestione oculata adatta a un cane territoriale e possessivo come lui. Golia verrà sterilizzato a breve, si cede in adozione con obbligo di percorso di affiancamento da svolgersi con il personale preposto in canile, in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]