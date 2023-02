Adotta un cane dal canile di Cagliari: ecco Mandrillo, aspetta una nuova vita

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI, MANDRILLO ASPETTA UNA NUOVA VITA.

Mandrillo è un meticcio mix Maremmano di circa 3 anni, maschio intero, entrato in canile a fine settembre 2022 perché trovato vagante privo di microchip, con un collare collegato a un pezzo di catena a fine settembre 2022 in un distributore in Viale Marconi. Al suo ingresso in canile Mandrillo era spaventato e riservato, rifiutava il contatto con gli operatori e faticava ad esplorare all’esterno del suo box. Con tempo, pazienza e un lavoro mirato Mandrillo ha imparato a fidarsi delle persone che si occupano di lui, durante le attività ricreative marca brevemente il territorio per poi cercare il contatto fisico con le persone e restare in loro compagnia. Divide il box con due cagne con le quali si è stabilito un equilibrio, Mandrillo durante i pasti detta legge e non accetta che nessuna delle due si avvicini alla sua ciotola, atteggiamento che invece non riserva agli operatori che si occupano di somministrare gli alimenti. La sua indole diffidente emerge ogniqualvolta si presentino delle novità: che si tratti della verifica del microchip, della spazzolatura, della vestizione per andare al guinzaglio bisogna procedere con calma e far sì che Mandrillo prenda fiducia verso l’oggetto e l’attività che gli si propone. Il guinzaglio è ancora un tasto dolente, che tollera malvolentieri e al momento consente di fare brevi spostamenti; probabilmente i suoi trascorsi di cane tenuto alla catena non hanno sicuramente aiutato a vivere bene l’utilizzo di questo strumento. Per Mandrillo si cerca una famiglia di persone adulte o anziane residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, attualmente non ha le competenze per vivere in appartamento e tollerare le passeggiate in contesto urbano. Mandrillo può convivere con altri cani di sesso opposto, meglio se di pari taglia; non è testato con gatti o altri animali, non ha le competenze per vivere in famiglie con bambini. Mandrillo si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip identificativo.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

