Adotta un cane dal canile di Cagliari: Adele, meticcia di pastore maremmano

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI: ” UNA FAMIGLIA PER ADELE, ENTRATA IN CANILE A 50 GIORNI DI VITA.”

Adele è una meticcia di pastore maremmano adolescente di circa 10 mesi, entrata in canile all’età di circa 50 giorni. Adele fin da subito si è dimostrata possessiva con la ciotola del cibo, scacciando i suoi compagni di box anche se questi erano più grandi di lei. Adele è una cagna diffidente, concede attenzioni solo alle persone che frequenta assiduamente e con le altre è schiva e restia a entrare in interazione. Adele non è particolarmente affettuosa, non apprezza molto farsi accarezzare e anche la spazzolatura è per lei un momento critico, per non parlare della passeggiata al guinzaglio dalla quale tenta spesso di sottrarsi buttandosi a terra. Adele non ha un carattere semplice e necessiterebbe, per migliorare, di avere una persona che si dedichi a lei in modo assiduo e costante, proponendole le novità a piccoli step. L’adozione di Adele non è semplice, per lei si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in casa con giardino o in un contesto rurale ben recintato; non ha le competenze per vivere in appartamento, in un condominio in centro città. Adele non è adatta a famiglie con bambini e contesti caotici, può convivere con altri cani di pari taglia e dal carattere solido, non è testata con gatti o altri animali. Adele a breve verrà sterilizzata, verrà ceduta in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it