Adesso basta, giù le mani dai soldi dei cittadini onesti

Adesso basta davvero. Basta col reddito di cittadinanza. Basta alimentare un sistema perverso che crea sacche di illegalità a danno dei cittadini onesti che pagano le tasse. Perché, se a qualcuno ancora non fosse chiaro, il reddito di cittadinanza lo paghiamo tutti. E sarebbe cosa buona e giusta se davvero servisse ad aiutare chi ne ha bisogno. Non è così, ed è stato ampiamente dimostrato da studi internazionali che hanno dimostrato nero su bianco come sia stata una misura fallimentare persino in nord Europa, con zero posti di lavoro creati, figuriamoci in Italia, dove la propensione a fregare il prossimo è smisurata. E’ stato dimostrato anche dai ripetuti blitz e arresti e scandali che in questi anni hanno riempito le cronache di giornata. Oggi è toccato a Cagliari, 140 persone che per tre anni hanno incassato 600 euro, un danno di almeno 4 milioni di euro, senza averne alcun diritto. E altri 400 sono sotto osservazione da parte della polizia.

E come se non bastasse, c’è pure la beffa che si aggiunge al danno: lo sapete che i 200 euro di aiuto decisi dal governo per il post Covid andranno anche a chi prende il reddito di cittadinanza? Uno scandalo, assoluto, vergognoso e che grida vendetta.

Il reddito di cittadinanza è stato voluto dai 5 Stelle e usato come macchina raccogli voti e come strumento di trattativa con il resto del governo. Una misura che ha creato sacche pazzesche di illegalità e molti più danni che benefici, a cominciare dall’alimentare una anacronistica e sempre viva propensione al parassitismo. La stessa distorsione italica subita dal bonus 110%. Ma mentre su quest’ultima misura Draghi si è schierato a spada tratta annunciandone l’abolizione all’universo mondo, sul reddito di cittadinanza non l’ha fatto.

La misura è colma. Anzi, molto di più.