Alla mia Super Mamma

Maria Deidda

che è stata una roccia nella sua vita, per se stessa, per me e per tutti.

Anche se sei volata via troppo presto, sarai sempre con me e guiderai il mio cammino, per il resto della mia vita.

Ne danno il triste annuncio la figlia Rita con Francesco.

I funerali si svolgeranno a Silius il 12 luglio alle ore 17.00 nella Parrocchia Sante Felicita e Perpetua.

On. Fun. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397