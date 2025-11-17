Si sono spente a 89 anni a Gruenwald Alice ed Ellen Kessler, stelle indiscusse dello spettacolo internazionale ed italiano.

A dare la notizia l’agenzia di stampa Dpa, che avrebbe confermato l’intervento della polizia.

Secondo il noto quotidiano tedesco “Bild” sarebbe stata anche aperta un’inchiesta per chiarire cosa è accaduto alle due sorelle, ma non ci sarebbe dubbi che abbiano fatto ricorso al suicidio assistito.

Una carriera lunga e luminosa che le ha viste protagoniste dei palchi di tutto il Mondo per poi arrivare in Italia dove sono diventate vicine di stile, bellezza e bravura. Da Carosello a Canzonissima, le Kessler hanno segnato un’epoca.

