Si è spento a soli 48 anni l’attore americano James Van Der Beek, dopo un lungo percorso di cure contro il cancro al colon retto al terzo stadio. Era stato lo stesso James a parlare della sua malattia a novembre 2024.

Ad annunciarlo pubblicamente la moglie Kimberly : “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha incontrato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico” .

Per tutti sarà sempre Dawson Leary, l’amatissimo protagonista della serie tv anni 2000 “Dawson’s Creek”. Poco tempo fa, a causa delle sue precarie condizioni si salute, non era riuscito a partecipare alle reunion con il resto del cast.