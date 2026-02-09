Cagliari e il mondo dell’arte italiana piangono il grandissimo Giancarlo Dettori, talento indiscusso del teatro e del cinema.

Nato nel capoluogo sardo 93 anni fa, Dettori si era diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1956 per poi iniziare i primi importanti passi come attore al Piccolo Teatro di Milano diretto da grandi come Giorgio Strehler e Paolo Grassi dove per oltre 40 anni ha interpretato i più grandi classici del teatro.

Tantissimi i lavori anche al cinema e in tv con “Le interviste impossibili”, “Casa Cecilia” con Delia Scala.

Sul grande schermo si ricordano Una storia milanese” Eriprando Visconti “L’affittacamere” di Mariano Laurenti, “La pretora” di Lucio Fulci e “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”di Carlo Verdone. Interprete sensibile e apprezzato da pubblico e critica, Dettori lascia un segno inimitabile nell’arte drammatica e cinematografica.