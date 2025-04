Addio ai parcheggi gratuiti di due ore, ora la rotonda di Via dei Trasvolatori diventerà tappa fissa?

Novità importanti per quanto riguarda l’aeroporto di Cagliari e i suoi parcheggi. Verranno infatti abolite le soste gratuite di due ore dopo due anni dalla loro nascita. Lo spazio sarà riservato alla sosta degli operatori. Per i passeggeri invece arriveranno nuovi posti auto, ma questa volta contraddistinti da tariffe giornaliere.

Come reagiranno gli utenti di fronte questo cambiamento? La prima problematica é legata alle condizioni di sicurezza del traffico a causa delle soste selvagge e pericolose nelle aree circostanti all’aeroporto specie durante le ore notturne. Nota è anche la situazione della rotanda di Via de Trasvolatori da tempo diventata parcheggio abusivo per chi aspetta i viaggiatori fuori dall’aeroporto. Se già prima di questa rivoluzione la situazione era fuori controllo, ora che sono stati tolti anche i parcheggi gratuiti come reagiranno gli utenti?