Addio a Vincenzo Atzeri, Maracalagonis piange il ristoratore amante del folk

Lacrime e commozione a Maracalagonis per la morte di Vincenzo Atzeri. Ristoratore, imprenditore e grande amante del folk, se n’è andato a 80 anni. Un nome noto per tantissimi turisti, tutti affascinati dalla sua cucina: Casa Atzeri, locale gestito con la moglie, è stato il punto di ritrovo quasi obbligato per chi voleva gustare tante specialità sarde e rilassarsi in mezzo alla natura. Atzeri è stato anche presidente e, ancora prima, fondatore della Pro Loco di Maracalagonis, poi anche del gruppo folk: era un grande amante della musica e dei costumi sardi, che ha fatto conoscere in giro per il mondo durante i tour dedicati insieme agli altri componenti del gruppo folk marese. La notizia del suo decesso, avvenuto in ospedale, ha subito fatto il giro del paese. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del re del folklore e delle tradizioni sarde.