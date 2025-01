Addio a Valentino Delfino, muore in un incidente un cagliaritano di 43 anni ultras rossoblù. Lo schianto è avvenuto nell’autostrada A15, il ragazzo di Cagliari viveva a Massa Carrara: grandissimo tifoso del Cagliari che seguiva anche in trasferta, lascia ben tre figli tra cui due gemelli di dieci anni. Un ragazzo conosciutissimo per la tifoseria rossoblù: il suo furgoncino è andato a schiantarsi contro un guard rail e per lui non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per i rilievi ad Aulla.