Addio a Sergio Nocera, è morto l’ex giocatore del Cagliari degli anni 70

Se n’è andato Sergio Nocera, ex giocatore del Cagliari degli anni Settanta. Ha vestito la maglia rossoblù per qualche stagione, prima di giocare in altre squadre. Su Facebook viene ricordato dall’Aquila 1902 Montevarchi, “Apprendiamo ora una triste notizia per i colori rossoblù, ci ha lasciati Sergio Nocera giocatore del Montevarchi negli anni 1977 / 1978 con Balleri allenatore. Giungano dal presidente e tutta la società le più sentite condoglianze alla famiglia” e anche dalla Tharros Club Oristano, “Ci ha lasciato Sergio Nocera, esterno destro della Tharros in IV serie. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze”. Tra chi lo ricorda su Facebook c’è anche l’ex rossoblù Emanuele Gattelli, “Riposa in pace amico mio Sergio Nocera”.

I funerali si svolgeranno venerdì nove aprile, alle 15:30, nella parrocchia di Sant’Eusebio.