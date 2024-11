Addio a Romano Mambrini, pilastro dell’economia sarda per mezzo secolo: lutto a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Avrebbe compiuto novant’anni a marzo, Romano Mambrini, pilastro portante dell’economia sarda: presidente della Camera di commercio di Cagliari e di Confindustria sarda, è stato anche consigliere di amministrazione del Casic, del Banco di Sardegna, del Cis e altro ancora.

Per cinquant’anni grazie alla sua azienda Remosa spa ha rifornito di altissima tecnologia la Saras e altre raffinerie; senza rinunciare al lavoro nel campo immobiliare, acquisendo aree e fabbricati importanti come l’ex hotel Scala di ferro.

In questo ambito è a lui e a Nichi Grauso, allora editore dell’Unione Sarda, che si deve il lungo scontro sulla trattativa per l’acquisto del palazzo di viale Regina Margherita: Mambrini effettivamente riuscì a comprare la Scala di ferro, dove per i successivi vent’anni, la domenica mattina, offrì il caffè a Grauso.

Alla Camera di commercio e in Confindustria lo ricorderanno come un innovatore: per la sua necessità di uscire dalla Sardegna e aprirsi al mondo, per le sue buone idee e per la sua abilità nel prendere spunti. È grazie a Mambrini se oggi il nostro aeroporto di Elmas da scalo periferico è diventato una pista da cinque milioni di passeggeri e oltre: una porta sul Mediterraneo, proprio come l’aveva concepita lui.