Addio a papa Ratzinger, il mondo piange Benedetto XVI

E’ morto oggi Benedetto XVI. «Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano», si legge nel comunicato della Santa Sede. Il papa emerito e 265esimo Papa della Chiesa cattolica aveva 95 anni. Nato in Marktl am Inn, nel territorio della Diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile 1927, si dimise nel febbraio 2013.

“A nome dei Sardi, dei quali sono certo di interpretare il sentimento, mi unisco al dolore del mondo intero per la immensa perdita del Papa emerito Benedetto XVI”, dichiara il presidente della giunta regionale della Sardegna Christian Solinas, “Pontefice di grande e profondissima spiritualità, fonte di altissima teologia, pastore umile e amorevole del suo gregge. Resterà nella nostra storia, come una delle pagine più belle, la sua visita in Sardegna il 7 settembre 2008, la celebrazione a Bonaria, e quel meraviglioso incontro con i giovani della Sardegna ai quali ricordò i valori immortali della fede, della famiglia, della pace. Nel dolore della sua mancanza, ci consola il suo altissimo esempio di dedizione e di servizio alla Chiesa e all’umanità intera”.