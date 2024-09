Addio a Luca Giurato, l’amica Mara Venier: “Se ne va un pezzo della mia vita”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è spento per un infarto fulminante all’ età di 84 anni il noto giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato. Ad Adnkronos la moglie, la giornalista Daniela Vergara, ha spiegato che si trovavano insieme in vacanza a Santa Marinella quando si è sentito male. Giurato aveva lasciato la tv nel 2017, dopo una carriera ricchissima di programmi e spazi importanti, legando a sè il pubblico per la sua simpatia e le inconfondibili gaffes. “Domenica In” e “Uno Mattina” sono solo alcuni dei programmi di punta che Giurato ha guidato per anni, fino alla decisione di andare in pensione semplicemente per godersi la famiglia al meglio. Profondamente addolorata l’amica di sempre Mara Venier, con la quale ha condiviso tantissimi momenti anche professionali. La “signora della domenica” ha dichiarato addolorata: “Se ne va un pezzo della mia vita”.