Addio a Francesca Pitzalis: è morta la donna di 32 anni coinvolta nello schianto di Sestu

Addio a Francesca Pitzalis: è morta questo pomeriggio la donna di 32 anni rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale tra la sua moto e un’auto sulla 131 all’altezza di Sestu. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti ai familiari e al fidanzato Luigi: “Ti siamo vicini”. Purtroppo non ha vinto la battaglia Francesca, troppo gravi le ferite riportate: era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu dopo essere caduta rovinosamente sull’asfalto. In tanti hanno mai smesso di pregare e sperare affinché la donna potesse riprendersi, sino a un’ora fa quando è stata decretata la morte dai medici. Si aggiunge un’altra croce nelle strade sarde, ultimamente più che mai segnate da sinistri mortali che hanno coinvolto anche giovanissimi. La donna era di Tuili, grandissima amante degli animali. La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi dal corpo della giovane.