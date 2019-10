Addio a Erika, 19 anni:  muore in discoteca, malore per la mamma dopo la tragica notizia

Addio a Erika, 19 anni: muore in discoteca nel giorno della riapertura del locale techno. La chiamata di soccorso è arrivata alle 4,13 al 118: la corsa dei medici è stata inutile e la ragazza è morta. Grande tristezza in Toscana per la morte di Erika Lucchesi, 19 anni, livornese, avvenuta ieri notte in una discoteca nei pressi di Firenze. Sul posto anche i carabinieri con nucleo operativo radiomobile, e il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. “A quanto si apprende, la ragazza avrebbe accusato un malore intorno alle 4.15. Al momento l’ipotesi più probabile è che la giovane avesse assunto alcol e droghe ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Davanti alla discoteca sono arrivati anche i genitori della ragazza, straziati dal dolore. La madre, in particolar modo, ha accusato un malore ed è stato necessario far tornare il 118 a Sovigliana per prestarle soccorso”, rivela il nostro giornale partner Quotidiano.net. Ancora le cause esatte della morte di Erika non sono state accertate.