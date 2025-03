Addio a Bebo Faedda, lacrime per la morte dello storico pizzaiolo di Villanova: aveva 57 anni.

Lutto in città per la scomparsa dell’uomo, noto per le sue pizze che sfornava, sino a qualche tempo fa, nel cuore di Cagliari.

Oggi la sua scomparsa che ha gettato nello sconforto i suoi tantissimi amici. Grande tifoso del Cagliari calcio, Alberto Faedda, per tutti Bebo, lascia una numerosa famiglia legata dalla passione per la ristorazione. Faedda è deceduto in ospedale, al Brotzu.