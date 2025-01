Tragedia poco fa davanti al supermercato Carrefour di via Tiraboschi in pieno centro a Bergamo. Attorno alle 15 e 30 un addetto alla sicurezza di 40 anni è stato brutalmente aggredito da una o più persone. L’uomo è stato fermato e colpito a morte con diverse coltellate. Secondo una prima ricostruzione, è probabile che il vigilante abbia riconosciuto qualcuno che aveva commesso dei furti nei giorni precedenti e lo abbia inseguito. Alcuni testimoni avrebbero visto prima una lite furibonda, poi il giovane vigilante spinto contro la vetrina del supermercato. Caduto a terra, l’aggressore avrebbe poi infierito con un coltello lasciandolo esanime per poi scappare. La zona è stata chiusa e le indagini sono attualmente in corso per rintracciare il killer.