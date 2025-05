Ad Affari Tuoi Vanessa da Dolianova: 15 mila euro è il bottino che si porta a casa, niente male, insomma, per la concorrente della Sardegna.

Laureata in giurisprudenza, Vanessa è stata accompagnata dal fratello Stefano. Una gara senza grossi colpi di scena, gli ultimi due pacchi erano rossi entrambi, quindi soldi sicuri. 15 mila o 20 mila euro i premi in palio, Vanessa ha deciso di tenere sino alla fine il suo pacco, numero 11, rifiutando l’offerta di 17 mila euro. Poco cambiava, alla fine, e con soddisfazione ha vinto 15 mila euro.