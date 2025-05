Non ce l’ha fatta Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di 61 anni accoltellata ieri dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, alle porte di Torino. La donna era ricoverata alle Molinette di Torino con gravissime ferite all’addome. Questa mattina, il suo cuore ha messo di battere.

La brutale aggressione risale al pomeriggio di ieri, quando Piersanti ha colpito la moglie con coltello mentre si trovavano nella loro casa. Presente anche la figlia 24enne della coppia. La vittima ha anche cercato disperatamente di fuggire nelle scale. La ragazza e i vicini hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine ma nonostante le cure, per la 61enne non c’è stato nulla da fare. Da quanto si apprende, non si risultato al momento denunce o situazioni di disagio all’interno della famiglia.