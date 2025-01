Quanto può essere fastidioso un cane che abbaia? Per un 72enne di Torino, evidentemente, troppo. Talmente tanto da aggredire con un coltello la proprietaria. I fatti risalgono alla sera di Capodanno ma sono stati resi noti solo oggi e sono avvenuti nella periferia del capoluogo piemontese. Stando alle informazioni trapelate al momento, l’uomo sarebbe sceso in strada furioso per l’abbaiare del cane della 63enne e l’avrebbe colpita al collo e all’addome. La donna si trova attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Da quanto emerso dalle perone indagini, fra i due vicini c’era già un passato di liti e dissapori sempre per lo stesso motivo. Il 72 è stato arrestato per tentato omicidio.