Accademia “Santu Jacu”, iscrizioni aperte per l’anno 2019-2020: tutti i nuovi corsi

L’Accademia Santu Jacu è un laboratorio di Iconografia cristiana nato nel 2012, dove si realizzano, su commissione, opere per chiese e privati, e si formano, in un percorso teorico e pratico, che dura diversi anni, gli aspiranti iconografi. Oltre all’Iconografia, il laboratorio offre la possibilità di imparare altre arti a soggetto cristiano e le loro tecniche originali, tra cui la tempera all’uovo su tavola, l’encausto, le tecniche di pittura murale antiche e, grazie alla collaborazione con il Laboratorio “Fiore Scriptorium”, da qualche anno è possibile frequentare anche la scuola di Scrittura e Miniatura Medievale per amanuensi.

Ogni disciplina artistica viene tramandata nel modo più fedele alla tradizione. I materiali e le tecniche sono quelli originali: dai pigmenti naturali, alla pergamena, dalla tempera all’uovo, all’encausto, all’oro, ai minerali, all’inchiostro realizzato in laboratorio, alle gessature delle tavole.

Tutto deve essere conforme agli insegnamenti dei maestri del passato e il clima che si respira in laboratorio è proprio quello delle antiche botteghe.

Al percorso di iconografia cristiana, dato il particolare impegno spirituale richiesto, si accede solo dopo aver frequentato un corso propedeutico che offre la possibilità, sia all’allievo che all’insegnante, di valutare se proseguire o meno nella formazione.

Per accedere agli altri corsi, i requisiti necessari sono soprattutto: passione per l’arte sacra, impegno, serietà, pazienza, costanza.

Per informazioni:

Accademia “Santu Jacu”

https://www.facebook.com/accademiasantujacu/

http://www.eremosjoseph.com

Email: laboratorioeikon@gmail.com

Cell. 389 2416642

Laboratorio “Fiore Scriptorium”

https://www.facebook.com/FioreScriptorium/

Email: fiorescriptorium@outlook.it

I NUOVI CORSI

LABORATORIO DI PITTURA MEDIEVALE ITALIANA 6 SETTEMBRE 2019

Percorso teorico-pratico di introduzione alla tecnica della tempera ad uovo su tavola del XIII -XIV secolo, secondo lo stile e i metodi dei maestri medievali italiani, da Cimabue a Giotto,

da Duccio di Boninsegna a Simone Martini.

Il laboratorio comprende anche il corso di gessatura e doratura delle tavole.

Il laboratorio sarà attivo tutto l’anno.



Le lezioni si terranno il venerdì, mattina o pomeriggio, presso l’Accademia “Santu Jacu”

Docente: Michele Antonio Ziccheddu, maestro iconografo.

Per informazioni su costi e iscrizione:

laboratorioeikon@gmail.com

Tel. 389 2416642

LABORATORIO DI CERAMICA 12 SETTEMBRE 2019

Il laboratorio è rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi all’antica arte della ceramica.

Un percorso, teorico-pratico, volto alla conoscenza e all’utilizzo delle tecniche di foggiatura dell’argilla, dal colombino alla costruzione a lastre, secondo lo stile della tradizione religiosa sarda, guidati dall’esperienza della ceramista Diana Deiana.

Il laboratorio sarà attivo tutto l’anno.

Le lezioni si terranno il giovedì, mattina o pomeriggio, presso l’Accademia “Santu Jacu”

Per informazioni e iscrizione:

laboratorioeikon@gmail.com

Tel. 348 6623957

CORSO DI SCRITTURA E MINIATURA MEDIEVALE 14/21 SETTEMBRE 2019

Due giorni alla scoperta del lavoro dei monaci amanuensi, anonimi artefici di splendide pagine miniate. Il 14 e 21 settembre 2019 realizzeremo un testo sacro in Textura Quadrata, stile gotico biblico per eccellenza. Il lavoro sarà compiuto a mano libera, con un pennino ad immersione e senza modelli, dopo uno studio particolareggiato della tecnica scrittoria in uso in epoca medievale e della geometria delle lettere. Un modo per riscoprire l’antica tradizione monastica dell’arte amanuense, tramandata per quasi 1500 anni fino all’invenzione della stampa.

Il corso è propedeutico e rivolto ai principianti assoluti. Non sono necessarie precedenti esperienze di calligrafia. Tutti i materiali saranno messi a disposizione in aula. I posti sono limitati ad un massimo di 6 persone. Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione

Per informazioni su costi e iscrizione:

scrivere una mail alla Dr.ssa Fiorella Garofalo del Laboratorio “Fiore Scriptorium”

all’indirizzo: fiorescriptorium@outlook.it

CORSO DI SCRITTURA LETTERARIA E SCENICA 23 SETTEMBRE 2019

Ispirati da Dio, gli scritti biblici risultano esaustivi nella loro capacità di ritrarre la fisionomia spirituale dell’uomo e il perpetuo avvicendarsi di caduta e riscatto che ne cadenza la vicenda terrena. Essi racchiudono tutto ciò che di più significativo e rivelatore può esser detto, ancora oggi, sulla creatura fatta “a immagine e somiglianza di Dio”.

Quale migliore esempio da seguire nel proporre un corso di scrittura?

Il nostro, infatti, pur offrendo gli strumenti e la grammatica di base necessari a chi voglia approcciarsi alla scrittura, non vuole essere un corso volto a sviluppare una generica creatività individuale: in un tempo in cui dominano il relativismo e l’aleatorietà, anche in campo creativo, crediamo fermamente di aver bisogno di fari ancora capaci di illuminare l’autoconsapevolezza umana e una letteratura ispirata dalla ricerca della Verità, anche quando si tratti di una letteratura che inizia a muovere i suoi primi passi.

Il corso si articola in una prima fase che, dall’analisi storica, teologica, tematica e letteraria di alcuni scritti biblici, condurrà l’allievo di passo in passo fino alla stesura di un testo letterario completo, con temi e stile a sua libera scelta. Dopo questa, una seconda fase – che coinvolgerà solo quanti decideranno di proseguire il corso – prevede un laboratorio di analisi del linguaggio cinematografico e in particolare della scrittura per il cinema, perché ogni allievo possa acquisire gli strumenti per riscrivere il proprio testo in forma scenica. Infatti l’obiettivo finale sarà quello di giungere a un esito scenico che si terrà a conclusione del corso, in forma di performance dal vivo, nei locali dell’Accademia “Santu Jacu”, per poter condividere con il pubblico i testi elaborati e i temi che li hanno ispirati.

Per informazioni su costi e iscrizione:

antoniaiaccarino@libero.it Tel. 328 3762113

laboratorioeikon@gmail.com Tel. 389 2416642