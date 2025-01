Ci scrive Stefano Pillai, amministratore condominiale, per segnalare un grave disservizio a danno di cittadini incolpevoli e anzi vittime di una situazione che si protrae da anni.

“Vorrei segnalare una piccola realtà che in “casteddaio” su definisce “una fabbrica de sant’Anna”.

La “location” è individuata nell’angolo tra via Bacaredda e via dei Giudicati quando, ormai da quasi due mesi, Abbanoa aveva iniziato sei lavori con l’intenzione di cercare di risolvere gli annosi problemi di pressione idrica che purtroppo flagellano i condomini dei piani alti .

Questi lavori erano iniziati con la speranza di tutti noi e confermata dagli operai, di vedere qualche litro di acqua in più rispetto a prima; speranza vana tanto che sui social sono esplose le proteste dei residenti che si sono visti coinvolti in importanti disservizi durante le festività passate.

A oggi i problemi non risulta che siano risolti ma quello che è agli occhi di tutti è lo stato di abbandono di uno scavo aperto e transennato che risulta pericoloso per i pedoni costretti a destreggiarsi con monopattini e biciclette condotti da indisciplinati e uno stato di decoro precario del cantiere preso di mira come luogo per conferire rifiuti vari.

Spero che questo libero pensiero possa mettere in risalto le problematiche descritte a chi di dovere”.

Stefano Pillai, residente e amministratore del condominio di via dei Giudicati 1 .