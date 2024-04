Abbandonate in un rudere 6 gatte prossime al parto: via alla raccolta di fondi e cibo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Abbandonate in un rudere sei gatte prossime al parto, si apre raccolta fondi e cibo.

Una nuova missione quasi Impossibile, vede radio zampetta sarda impegnata per salvare mamme gatte e cuccioli prossimi alla nascita.

Riceviamo una telefonata nel cuore della notte:” La situazione è grave, ho abbandonato 6 gatte prossime al parto perché non ho soldi, vi prego di intervenire!”

Messi davanti al fatto compiuto ci siamo precipitati nel cuore della notte per un sopralluogo e purtroppo la confessione è risultata veritiera.

Le abbiamo recuperate tutte, fortunatamente buone quindi non abbiamo avuto difficoltà, ma adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto perché non abbiamo più risorse dopo aver chiuso il cerchio con le sterilizzazioni delle gatte di Selargius, ben 10, trattamenti antiparassitari, terapie per strongili polmonari, rinotracheite e cure varie.

Vi chiediamo una collaborazione a distanza sia per le spese che per poi trovare adozione ai nuovi nascituri, sicuramente splendidi.

Per raccolta fondi a nome di Manuela Scalas:

https://www.paypal.me/manuelascalas

Questo è l’IBAN della mia Postepay Evolution: IT53T3608105138283981084015

Abbiamo una lista dei desideri Amazon, soprattutto per umido e crocchette kitten

Scoprite la lista cliccando nel seguente link:

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/2DL9ZBKNBN35A/?ref_=lol_ov_le.

Potete contattare anche 2 punti vendita :

Cucciolandia in viale Colombo 140 a Quartu Sant’Elena e fare la donazione pappe facendo l’ ordine anche con un messaggio whatsapp al +39 328 094 4776

per i micini di radio zampetta sarda.

Parafarmacia Biopharmapet in via Sonnino n 98 Cagliari, potete fare il vostro ordine, specificando che è per radio zampetta sarda al +39 347 830 6474.

Ringraziamo chi ci darà una mano.

Tutti gli aggiornamenti li troverete nella pagina fb di Radio Zampetta Sarda