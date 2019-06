Aaron, un bellissimo spitz tedesco di 3 anni, è scappato a Solanas: l’sos disperato di Martina

Sabato mattina il mio cane, Aaron, uno spitz tedesco di quasi 3 anni, è riuscito a scappare dal cancello di casa a Solanas (Cagliari). È stato avvistato solo sabato mattina ma purtroppo lo sono venuta a sapere tardi. Nessuno l’ha visto, l’ho cercato ovunque ma non c’è, ho paura che sia stato portato via ha il microchip, purtroppo però non aveva il collarino con il numero di telefono. Se poteste condividere la notizia ve ne sarei immensamente grata! Lascio il mio numero nel caso in cui qualcuno l’abbia visto: 3899898977 (Martina). È un cane molto dolce, abituato a stare fra la gente. Sono sicura che ora vorrà tornare a casa, dove sa che la sua mamma lo aspetta disperatamente.

