La Sardegna si prepara a collegamenti aerei interni più rapidi: dall’estate 2026 sarà possibile volare direttamente da Cagliari verso Olbia e Alghero, grazie ai nuovi voli operati da AeroItalia con velivoli ATR. Le tratte saranno attive per i mesi di luglio e agosto, permettendo spostamenti comodi e veloci tra le principali città dell’Isola. Le tariffe, già annunciate dalla compagnia, partiranno da 39,99 euro, grazie anche al contributo della Regione, pensato per incentivare la mobilità interna e facilitare gli spostamenti dei residenti e dei turisti.

Per quanto riguarda gli orari, la rotta Cagliari-Alghero sarà disponibile dal 3 luglio al 31 agosto, con voli il lunedì e il venerdì: partenza da Cagliari alle 11 e rientro da Alghero alle 13, operati con ATR 72 da 68 posti. Parallelamente, la tratta Cagliari-Olbia seguirà lo stesso calendario: partenza da Olbia alle 9 con arrivo a Cagliari alle 10:10, ritorno alle 15 da Cagliari con arrivo a Olbia alle 16:10. L’iniziativa, presentata questa mattina a Cagliari dall’amministratore delegato di AeroItalia Gaetano Intrieri, rientra nel programma Summer 2026 e mira a rafforzare le connessioni interne dell’Isola, rendendo più semplici e veloci gli spostamenti tra i principali aeroporti sardi.