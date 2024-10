A Serramanna impazza la voglia del Natale: spuntano già le prime luminarie

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo Quartu Sant’Elena, da giorni in diversi comuni del sud Sardegna si respira la prima aria natalizia: c’è anche chi già ha appeso le lucine colorate nei balconi, altri, invece, hanno ancora la spiaggina mare nel cofano della macchina, ma a rafforzare l’idea delle feste di fine anno ci pensano le amministrazioni comunali che, da giorni, hanno incaricato gli addetti a montare le decorazione di Natale. Si gioca un po’ troppo d’anticipo, forse, ma il richiamo alle festività può e deve essere interpretato con un messaggio ben chiaro, positivo, da custodire e ricordare, sempre: speranza, pace e amore. Un periodo storico particolare, contrassegnato da mille difficoltà deve indurre anche a riflettere senza, però, lasciar che le avversità prendano il sopravvento. Ben vengano allora le stelle che danno il benvenuto in paese, in attesa che la notte prendano vita, si inizia ad assaporare la magia del Natale.