Il paese del Medio Campidano si prepara ad ospitare la 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese, un evento che dal 27 febbraio al 2 marzo 2025 animerà il paese con sfilate, spettacoli e tanta tradizione. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più speciale: il prestigioso Premio per la Miglior Maschera Singola sarà dedicato alla memoria di Francesco “Kikki” Pilloni, figura emblematica della comunità sangavinese e simbolo indiscusso del carnevale locale, mentre il neo istituito “premio per il carro con i migliori movimenti” sarà un riconoscimento alla memoria di Enrico Garau.

Il Carnevale Sangavinese è sempre stato una straordinaria celebrazione della creatività e dell’arte popolare, e pochi come Kikki ed Enrico hanno saputo incarnarne lo spirito più autentico.

“Dedicare il Premio per la Miglior Maschera Singola a Kikki Pilloni – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di San Gavino Monreale, Riccardo Pinna – significa rendere onore a un uomo che ha scritto pagine importanti della nostra storia, lasciando un’impronta indelebile con la sua ironia e il suo genio artistico. Il nostro impegno è quello di preservare e valorizzare questa eredità, affinché il Carnevale Sangavinese continui a essere un simbolo di libertà espressiva e creatività.

“Allo stesso modo – continua Pinna – il Premio Enrico Garau, destinato al carro con i migliori movimenti meccanici, rappresenta un riconoscimento all’ingegno e alla maestria artigianale che da sempre caratterizzano il nostro carnevale. Enrico Garau, con il suo straordinario talento, ha dato un contributo fondamentale all’evoluzione tecnica e scenografica della manifestazione, elevando i carri allegorici sangavinesi a vere opere d’arte in movimento”

Un premio per il calzolaio mascherato: la decisione di intitolare il premio a Kikki Pilloni nasce dal desiderio di onorare il suo contributo straordinario alla manifestazione. Conosciuto come il calzolaio mascherato, Kikki ha saputo trasformare la sua bottega di via Umberto I in un vero laboratorio di creatività, dando vita a maschere satiriche e pungenti che riflettevano con ironia e spirito critico la società e la politica del tempo. La sua scomparsa nell’agosto 2024 ha lasciato un grande vuoto nella comunità, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso il Carnevale Sangavinese.”

A testimonianza del profondo affetto della cittadinanza, nel gennaio 2025 a Kikki è stato conferito postumo il titolo di “Sangavinese dell’Anno 2024”, un riconoscimento che ne sottolinea il lascito culturale e sociale. Il Premio “Miglior Maschera Singola – Kikki Pilloni” vuole essere un incentivo per tutti i partecipanti a esprimere la stessa passione, creatività e senso critico che hanno caratterizzato il suo straordinario percorso.

Un nuovo premio dedicato all’innovazione del carnevale

Oltre al premio per la Miglior Maschera Singola, da quest’anno il Carnevale Storico Sangavinese 2025 avrà un riconoscimento speciale per il carro con i movimenti migliori, il “Premio Enrico Garau”. Questo prestigioso riconoscimento è dedicato alla memoria di un sangavinese recentemente scomparso, che con il suo genio e la sua creatività pratica ha contribuito in maniera significativa all’evoluzione dei movimenti dei carri di carnevale a San Gavino e nel resto del Campidano.

L’innovazione introdotta da questa figura straordinaria ha segnato una svolta nel modo di concepire la costruzione e la dinamicità dei carri, portando il Carnevale Sangavinese a distinguersi per la qualità e la spettacolarità delle sue creazioni. Con questo premio, l’organizzazione vuole rendere omaggio alla sua eredità, ispirando le nuove generazioni di carristi a proseguire sulla strada dell’innovazione e della ricerca tecnica.

Tutto pronto, quindi, per uno degli appuntamenti più attesi: le vie del paese si riempiranno di colori, musica e allegria con le tradizionali sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, fino ad arrivare alla cerimonia di premiazione che si terrà nell’area PIP al termine della Grande Sfilata di domenica 2 marzo.

La manifestazione si concluderà con le premiazioni ai migliori gruppi a piedi, con la consegna della “Miglior Maschera Singola – Kikki Pilloni” del “Premio Enrico Garau” per il carro con i movimenti migliori e più belli e del miglior carro allegorico. Seguirà il suggestivo rogo di “Su Baballotti”, simbolo del carnevale e punto finale della grande kermesse carnevalesca sangavinese.

Il Gran Finale della 39ª edizione del Carnevale Sangavinese sarà poi segnato da diverse novità rispetto al passato: una Festa della Birra organizzata con la collaborazione e partecipazione delle attività di ristorazione locali, un grande DJ Set con la partecipazione di Dj Nicola Frongia, Dj Diva, Dj Roxy e Dj Paul Cart che faranno ballare fino a tarda notte tutti i presenti tra fuochi d’artificio e giochi di luce che illumineranno il cielo di San Gavino Monreale, regalando ai partecipanti “un finale indimenticabile”.