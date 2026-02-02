A Samugheo è tempo di carnevale: domenica 8 febbraio torna A Maimone

Le figure tradizionali del panorama isolano e due gruppi provenienti da Basilicata e Slovenia per la 29.esima edizione del carnevale antico del centro dell’Alto Oristanese. Alle ore 16.00 l’inizio della sfilata nelle vie centrali del paese: previsti cinque maxischermi e la diretta su Sardegna Live e Radio Televisione Sarda (canale 79 del digitale terrestre)

Maschere ancestrali antropomorfe e zoomorfe, vesti di capra, orbace e campanacci, danze propiziatorie che rievocano riti misteriosi: domenica 8 febbraio a Samugheo (Oristano), in occasione della 29.esima edizione di A Maimone, storia e cultura, festa e tradizione si intrecciano in una giornata all’insegna di suoni e colori che promette emozioni forti.

L’appuntamento con A Maimone è di quelli irrinunciabili. Non potrebbe essere altrimenti per una manifestazione che, edizione dopo edizione, si è affermata come uno dei carnevali più celebri del panorama isolano. L’ultimo riconoscimento risale a un anno fa, con l’inserimento nel 2025 della rassegna organizzata dall’Associazione Culturale I’ Mamutzones de Samugheo nel cartellone degli eventi di carnevale promossi dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Come da tradizione, assieme alle figure tradizionali del carnevale sardo – Boes e Merdules di Ottana, Su Bundhu di Orani, Sos Thurpos di Orotelli, Sos Tamburinos di Gavoi, Sa Maschera de Cuaddu di Neoneli – sfileranno anche due gruppi d’oltremare. La sfilata inizierà alle ore 16 e percorrerà le arterie principali del paese – da via Gramsci a via Vittorio Emanuele e via Santa Croce, passando per la centralissima Piazza Sedda. Grandi protagoniste anche le maschere tradizionali di Samugheo, dai Mamutzones a S’Urtzu e Su Omadore, da Minchileo a Su Tragacorgios.

Confermando la propria vocazione nazionale e internazionale e per dar valore alle occasioni di scambio culturale, A Maimone nel 2026 si prepara ad accogliere le figure tradizionali del Carnevale di Tricarico, in Basilicata, e gli Skoromati di Podgrad, in Slovenia, località un tempo nota come Castelnuovo d’Istria.

Il carnevale di Tricarico è caratterizzato dalle maschere delle mucche e dei tori che riprendono una mandria in transumanza. Diverse le chiave di lettura del rito: da quella che la interpreta come un momento di rivalsa delle classi meno abbienti nei confronti dei “potentati” a quella che lega la rappresentazione a riti pre-cristiani, poi “mediati” dal cristianesimo attraverso la figura di Sant’Antonio Abate. Gli Skoromati rappresentano invece una delle più antiche tradizioni carnevalesche della Slovenia. Sono due gli elementi che li caratterizzano: da un lato il culto degli spiriti della natura e della fertilità e dall’altro quello dei defunti.

A Maimone sarà trasmesso live in streaming su Sardegna Live, con il commento di Giuliano Marongiu, e in diretta televisiva su Radio Televisione Sarda (canale 79 del digitale terrestre), con il commento in lingua sarda affidato a Lucia Cossu.

Nella giornata di sabato 7 febbraio e domenica 8, a partire dalle ore 10.00, sarà inoltre possibile visitare gli antichi Mulini Tirizzas (SP33 nel tratto Samugheo – Atzara) oggi di proprietà di Peppino Cossu, che ne ha curato il completo restauro. La giornata di domenica si concluderà con i balli in Piazza Sedda accompagnati da Massimo Pitzalis.

“Come ogni anno — spiega Igor Saderi, Presidente dell’Associazione Culturale I’ Mamutzones de Samugheo — oltre agli amici delle figure del carnevale sardo, ci prepariamo ad accogliere nuovamente le maschere di Tricarico e il gruppo sloveno degli Skoromati. Un impegno organizzativo importante, che va però nella direzione dello scambio e dell’arricchimento culturale, uno degli obiettivi principali del nostro evento.”

“Di concerto con le autorità abbiamo lavorato per potenziare ancor di più la logistica e offrire l’esperienza più completa possibile agli amici del pubblico, che tramite i cinque maxischermi installati lungo il percorso avranno la possibilità di non perdersi neppure un minuto della sfilata e delle fasi preliminari che la precedono, come il momento della vestizione.”

Per maggiori informazioni visitare: https://www.facebook.com/AMaimoneSamugheo e https://www.instagram.com/a_maimone_/.