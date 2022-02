A RADIO ZAMPETTA SARDA SOS PER GIGIO, SCOMPARSO A QUARTU IN VIA BENEDETTO CROCE.

Gigio è un gatto di 6 anni, castrato e affettuoso.

Si è allontanato dalla sua abitazione il 18 febbraio da via Benedetto Croce a Quartu Sant’Elena.

Per qualsiasi segnalazione contattate il 3776957958