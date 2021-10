A Radio Zampetta Sarda l’appello per trovare una casa a Medea

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO PER TROVARE UNA FAMIGLIA A MEDEA, TESTATA NEGATIVA, VACCINATA, DOLCE E AFFETTUOSA MERITA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

DIAMO UNA FAMIGLIA A MEDEA.

CONDIVIDIAMO!

Medea ha 2 anni è sterilizzata, testata negativa fiv e felv e anche vaccinata. È stata abbandonata in un giardino di un condominio, è stata adottata, ma per problemi di salute della famiglia torna indietro. Molto buona e affettuosa, anche giocherellona .Cerca casetta ,si trova a Cagliari, adozione solo in Sardegna.

Info 3475017047