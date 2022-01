A Radio Zampetta Sarda l’appello per adottare Felix, rimasto senza casa

UNA VERA SFIDA PER TROVARE UN’ADOZIONE DEL CUORE PER FELIX CHE NON HA PIÙ UNA CASA.

Questo appello, siamo noi di Radio Zampetta Sarda che lo stiamo scrivendo per un nostro micio che seguiamo da anni.

La sua storia sa di tristezza, un gatto che ha conosciuto il calore di una casa, ma da un giorno all’ altro si è ritrovato definitivamente in strada.

È un micione di 12 anni, castrato, trattato con antiparassitario completo, gode di buona salute tranne per una lieve stomatite.

Abituato fin da piccolo a girare per le vie del quartiere, era libero di entrare e uscire da casa. Gli anni passano, i riflessi non sono più come un tempo e spesso si accovaccia in mezzo alla strada con il pericolo di essere investito.

Gli inverni sono freddi e anche se grazie al buon cuore del vicinato, siamo riusciti a posizionare cucce di fortuna, a noi scalderebbe il cuore vederlo in un ambiente protetto.

Questa non è un’ adozione per tutti, ma per chi ha una certa esperienza, perché Felix è un gatto Fiv, il regalo che la vita di strada purtroppo fa a tutti i randagi.

È stato operato per estrazione dei denti, non tutti quindi bisogna prestare attenzione a eventuali infiammazioni, i gatti fiv ne sono predisposti purtroppo.

Sappiamo bene che ci vorrebbe un miracolo per trovare una vita in totale sicurezza per il nostro Felix che sebbene dovesse trovare adozione noi ci prenderemo cura della sua salute per sempre.

Se qualcuno pensa di poter avere i requisiti per accogliere Felix a casa può contattarci al 348 0941 632 oppure inviare un messaggio in redazione.

Grazie a chi ci darà una mano con le condivisioni.