A Quartu un’evasione Tari da record: “Più del 40% dei cittadini non paga la tassa”

La Tari a Quartu? Non viene pagata “da più del 40% dei cittadini”. A dirlo è il sindaco Graziano Milia. La sua Giunta è alle prese con l’esordio del nuovo servizio di porta a porta. La raccolta ha due novità importanti: la plastica potrà essere messa anche nei mastelli, senza chiuderli, sarà sufficiente utilizzare sacchi semitrasparenti. E, come informa l’associazione turistica del paese, diretta da Roberto Matta, “i titolari di b&b si devono recare all’ufficio tributi per segnalare quali locali sono adibiti a bed and breakfast. Questo consentirà di avere una tassazione ‘famiglia’ in base al numero di residenti per la porzione di casa adibita a residenza abituale ed una tassazione pari all’occupazione massima di 6 persone per la porzione adibita a b&b. Eventualmente per questa seconda voce di tassazione Tari si può chiedere una riduzione stagionale pari al 30% della tariffa. Questa duplice registrazione consentirà di poter ritirare un doppio kit di mastelli”.

Ma in città il vero problema è l’evasione, record, per quanto riguarda la Tari: “Sul servizio della nettezza urbana si sono manifestati tanti problemi. Abbiamo ereditato un servizio che non abbiamo fatto noi, chi c’era prima non è che ha combinato dei guai”, avvisa Milia, “ma ha fatto tutto con la convinzione e la sicurezza di fare meglio. Poi, quando le cose arrivano ad una messa in campo si scoprono difficoltà e criticità e occorre, con pazienza, intervenire, così come su tante altre cose. Non è pensabile che l’evasione Tari superi il 40 per cento, non funziona così. Quando sentite dieci persone che si lamentano della nettezza urbana, statisticamente almeno quattro, se non quasi cinque non contribuiscono a questo servizio”.