A Quartu successo per il “Phone video festival”, i giovani vincono buoni Amazon e da spendere nei negozi cittadini

Ancora tanti ospiti e tanti approfondimenti nella Sala Ferrini di via Porcu per l’ultima serata del Phone Video Festival, tenutasi ieri e culminata con la premiazione dei partecipanti al contest ‘Raccontare con lo smartphone’, nelle due sezioni in gara, prima della chiusura in musica con il concerto de Il Klan in piazza XXVII Aprile. La prima edizione della rassegna, organizzata dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo con il contributo del Comune di Quartu e della Regione Autonoma della Sardegna, ha confermato l’interesse della comunità per questa nuova forma cinematografica, e quindi nuova forma d’arte, a portata di tutti, dai ragazzi a chi è ormai meno giovane. Il pubblico è stato infatti eterogeneo ma sempre molto interessato a scoprire, analizzare, approfondire il tema, grazie agli interventi di docenti e protagonisti alternatisi sul palco. E ha fatto registrare una ricca partecipazione, sia nella categoria ‘under’ che in quella ‘over’, anche il contest ‘Raccontare con lo smartphone’, per la soddisfazione del Direttore artistico Giovanni Columbu, che ha anche elogiato la qualità dei cortometraggi iscritti al concorso. Tra questi ha scelto e offerto lui stesso il premio al corto iscritto nella categoria Over ‘Gli insuperabili’, di Mariachiara Rolesu, con i ragazzi con sindrome di down protagonisti invitati a recitare nel prossimo film del regista. E tanti sono stati anche i partecipanti alla votazione finale, chiamati a scegliere tra i 12 finalisti, 6 per ciascuna categoria, giunti sino alla fase finale del contest, nella terza serata. Di seguito il dettaglio dei cortometraggi e degli autori premiati. Per la categoria Giovani Under 25: 1° posto a Michele Garau – ‘Come scatole’.

Premio di 350 € in buoni Amazon; 2° posto a Michelangelo Melis – ‘Aracnofobia’. Premio di 250 € in buoni Amazon; 3° posto in ex aequo a Matteo Manunta – ‘L’uomo delle stelle’ e ad Alessandro Sanna – ‘A bocca asciutta’. Per entrambi premio di 200 € in buoni Amazon. Per la categoria Adulti Over 25: 1° posto a Giulia Camba – ‘Sovrappensiero’. Premio di 1500 € da spendere nel Centro Commerciale Naturale ‘La via del mare’ (viale Colombo e vie limitrofe). 2° posto a Marco Marras – ’28 maggio’. Premio di 1000 € da spendere nel Centro Commerciale Naturale Via Eligio Porcu. Un successo che garantisce ulteriore entusiasmo e quindi anche una spinta a proseguire nell’obiettivo dichiarato di bissare il festival e farne anzi un appuntamento fisso dell’offerta culturale quartese dei prossimi anni. Nella ferma convinzione che, a seguito della sempre più assidua presenza dello smartphone nella nostra vita, lo strumento possa essere utile anche a raccontare società, usi e costumi, attingendo direttamente dalla realtà e sviluppando nuove grammatiche narrative.