Quartu Sant’Elena, la sua canzone del cuore, fuochi d’artificio, palloncini e fumi colorati: l’ultimo saluto a Pierpaolo Cara. Si è svolto questo pomeriggio il funerale del giovane di 24 anni deceduto per un malore improvviso la notte tra sabato e domenica in piazza IV Novembre. La bara è stata accompagnata dalla famiglia del giovane e dai suoi tanti amici che, in lacrime, hanno voluto dedicare un momento speciale per il loro “Pierpy”. “Hanno fatto le magliette, fiori e foto” racconta la mamma di uno degli amici di Cara. Era un bravo ragazzo, dolce, sensibile e disponibile e così verrà ricordato da chi gli ha voluto bene. “Non è un addio ma un arrivederci, proteggici tutti, ciao Piè”.