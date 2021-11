A Quartu il primo taxi gratis per anziani, poveri e disabili: “Così aiutiamo i più bisognosi”

A Quartu arriva il primo taxi solidale: taglio del nastro in piazza con gli sponsor e con i volontari dell’associazione Anteas che garantiranno l’operatività del servizio, disponibile su richiesta attraverso il numero +393517203813. Un nuovissimo mini van da cinque posti, con sedili ergonomici e dotato di pedana assistita, per consentire a chi non è autosufficiente o ha difficoltà di deambulazione di muoversi agevolmente in città. Il Taxi solidale arriva a Quartu grazie al progetto “Mobilità Garantita”, nato da un’iniziativa della società Pmg Italia insieme all’ Associazione Anteas Quartu e con la collaborazione di oltre venti sponsor che in città hanno contribuito a coprire i costi del comodato d’uso quadriennale del veicolo. Un progetto di solidarietà sociale, patrocinato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Quartu e specificamente indirizzato al trasporto e all’accompagnamento di persone svantaggiate, anziani, disabili, portatori di difficoltà motorie e che per ragioni fisiche, psichiche, sociali, o familiari siano impossibilitate a usufruire di mezzi di trasporto privati o pubblici per raggiungere presidi sanitari o amministrativi. Alla cerimonia di inaugurazione, in piazza Sant’Elena, è intervenuto l’assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni, l’incaricato della Pmg Andrea Ferru e Veronica Muru, presidentessa dell’associazione Anteas Quartu che prenderà in consegna il mezzo per la gestione del servizio alla cittadinanza.

E proprio Veronica Muru, numero uno di Anteas, spiega a Casteddu Online: “Vogliamo fare un trasporto solidale che possa riuscire a non avere categorie di fragili, chi ha bisogno può chiedere il trasporto, senza età, senza certificati, questo non ci interessa… a noi interessa aiutare anche quelle persone che hanno un problema di disagio per chiedere aiuto e che hanno paura di essere, in qualche modo, considerati male. Quindi, vogliamo togliere pregiudizi e fare questo trasporto per chiunque abbia bisogno, del territorio di Quartu”.