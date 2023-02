A Quartu il Carnevale dura 10 giorni: dai “diavoli” di Domus de Luna alla sfilata da Pitz’e Serra al centro

Dopo tre anni di assenza dovuta alle restrizioni pandemiche, a Quartu torna il Carnevale. Un ricco programma di sfilate e animazione previste in tutta la città dal 16 al 25 febbraio. Si inizia Giovedì 16 febbraio con “Is Tiaulus de Domus de Luna” , la sfilata per i ragazzi di tutte le età organizzata da Fondazione Domus de Luna, Cooperativa ExMe ed Affini e Cooperativa Casa delle Stelle con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena. Il percorso toccherà Piazza Sacro Cuore, Via Negri, Via Settembrini, Via Beccaria , Via Niccolo Tommaseo, Via Manara, Via Montenegro Via XX Settembre, Piazza Dessì, via Martini, Piazza XXVIII Aprile, Via Eligio Porcu, Parco Matteotti (presso ex Convento Cappuccini) . L’evento, che nasce nell’ambito dei progetti di Coesione Sociale del Comune di Quartu Sant’Elena, è quello di animare un Carnevale dedicato ai minori del territorio attraverso una marcia di tamburisti vestiti da diavoli che animeranno le vie della città coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, le case famiglia e tutta la comunità quartese . Lungo il percorso è previsto il passaggio lungo Via Beccaria in cui è presente il Non Negozio del Progetto Ti Abbraccio della Fondazione Domus De Luna, oggetto di una rigenerazione dello spazio grazie al sostegno del Comune di Quartu, per avviare un servizio di distribuzione dell’abbigliamento alle persone in difficoltà. Il punto di arrivo è all’interno del Parco Matteotti (dietro l’Ex Convento dei Capuccini) in cui la Cooperativa Exmè ha avviato nell’autunno un processo di riqualificazione attraverso il Progetto ParkArt anch’esso con il contributo del Comune di Quartu Sant’Elena. All’arrivo saranno distribuite zeppole per tutti.

I festeggiamenti proseguono poi il 21 e il 25 febbraio, con il “Carnevale Quartese” proposto dalla locale Pro Loco, in collaborazione col Teatro Circo Maccus e con il patrocinio dell’Amministrazione. PROGRAMMA: Il 21 febbraio, Martedì Grasso, dalle ore 17:00 alle 20:00 è prevista una parata lungo la Via Colombo con giocolieri, trampolieri e sputafuoco. Gran finale nella piazza Santa Maria di Cepola con le maschere della commedia dell’arte di Virginia Viviano. A seguire animazione con giochi da fiera per bambini Sabato 25 febbraio si chiude con la Gran Sfilata finale che prevede: Alle ore 15:30: Raduno Gruppi, Carri, Maschere – Via Cecoslovacchia. Alle ore 16:30: Partenza Sfilata Percorso: Via Cecoslovacchia – Via Polonia – Via Fiume – Via L. Merello – Via Sicilia – Via A. Diaz – Via Marconi – Via Eligio Porcu – Piazza XXVIII Aprile. Alla Sfilata parteciperanno: Carro Disco Music 70/80; Associazione Tuvumannu Ratantina Casteddaia; Associazione Sant’Andrea Gonnesa maschera “Sa Gattu”; Martis de agoa di Maracalagonis; Sbandieratori Quartiere Fontana Iglesias; I Bois de Scalepranu; Oratorio Parrocchia Sant’Antonio; Scuola Primaria e dell’infanzia Via Cimabue; Scuola Media Via Tiziano. Alle ore 18:00: Piazza XXVIII Aprile. Zeppolata offerta dall’Associazione Pro Loco. DJSet e Discomusic con i DJ Simonluca e NicoM che faranno ballare l’intera piazza.