A Quartu gioia raddoppiata per i consiglieri comunali: da 50 a 100 euro a seduta

Rientra nella fascia tra i 30mila e i centomila abitanti, Quartu Sant’Elena. Quindi, grazie al Consiglio regionale ogni singolo consigliere quartese intascherà cento euro sia per ogni seduta dell’Aula sia per ogni riunione di commissione alla quale parteciperà. Si tratta di un raddoppio mensile, con un incasso medio destinato a passare da circa 600 a 1200 euro al mese. Dopo l’ok di qualche mese fa al raddoppio degli stipendi per sindaci e assessori di tutti i Comuni isolani, arriva la gioia anche per chi è stato eletto ed è finito ad occupare una delle sedie del Consiglio di via Eligio Porcu. Tutto realtà nella manovra finanziaria 2023, con l’accordo tra maggioranza e opposizione in Regione.

I seicento euro mensili rappresentano, per l’appunto, una media. Tra sedute e commissioni ci sono consiglieri quartesi che, al loro, riescono anche a superare quella cifra. I consiglieri, però, possono arrivare a farsi pagare sino a diciotto sedute: con l’aumento previsto, quindi, sarà possibile raggiungere anche picchi di 1800 euro al mese.